Kalulu niente grazia | Gravina ha respinto la richiesta della Juventus I dettagli

Il presidente Gravina ha rigettato la richiesta della Juventus di ridurre la squalifica di Kalulu. La decisione è stata comunicata dopo aver esaminato le motivazioni del club bianconero, che sperava in un alleggerimento della pena. La FIGC ha confermato la sanzione, lasciando inalterata la decisione iniziale. La Juventus dovrà affrontare le conseguenze della squalifica nelle prossime partite, mentre il francese dovrà scontare l’intero periodo di interdizione.

sulla decisione della FIGC in riferimento alla squalifica del francese. La Juventus riceve un definitivo "no" sul fronte legale: la FIGC ha respinto la richiesta di grazia sportiva per Pierre Kalulu. La decisione, comunicata ufficialmente al club nelle scorse ore, chiude definitivamente ogni speranza di vedere il difensore francese in campo nella sfida di domani contro il Como. «Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una giornata. Come fece l'Inter per Lukaku, anche la Juve si rivolge al presidente federale per togliere l'ingiusta squalifica a Kalulu, espulso dopo la simluazione di Batoni. La Juventus ha ufficialmente chiesto la grazia per la squalifica di Pierre Kalulu. Il difensore centrale ha rimediato una doppia ammonizione. "Dopo l'episodio sono stato molto nervoso ma è meglio parlare poco, perché dire altro non serve a niente. Io devo pensare al campo, per farlo ci sono altre persone" "Le scuse di Bastoni Non ho sapu. Ha detto di assumersi le sue responsabilità. Le sue responsabilità: squalificato Kalulu, squalificato Chiellini, squalificato Comolli. Lui niente. Detto questo, le offese personali e si suoi familiari sono deprecabili