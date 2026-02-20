Squalifica Kalulu respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina c’è il precedente Lukaku

La Juventus ha presentato ricorso contro la squalifica di Kalulu e incredibilmente il ricorso la Corte d'Appello lo ha respinto. Tutti sanno che Kalulu è innocente. Non c'era nessuna delle due ammonizioni, contrariamente a quanto detto a Open Var dove l'uomo di Rocchi ha affermato che la prima ammonizione – per fallo su Barella – c'era. Ci ha pensato la stessa Dazn con l'ottimo programma "Bordocam" a evidenziare che non c'era nemmeno il primo, anzi è Barella a entrare con i tacchetti sul ginocchio di Kalulu che è fermo.