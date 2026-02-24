Juventus McKennie verso il rinnovo | le cifre e i numeri

La trattativa tra la Juventus e Weston McKennie si avvicina a una nuova intesa, dopo che il club ha deciso di proporre un aumento salariale. La causa principale è la crescente importanza del centrocampista statunitense nelle ultime partite. I dirigenti bianconeri hanno presentato un'offerta concreta che potrebbe consolidare il suo ruolo in squadra. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, quando le parti troveranno l’accordo definitivo.

Come riportato da Niccolò Schira, la Juventus è in chiusura per il rinnovo di Weston McKennie. Le cifre e i dettagli. Le cifre e i dettagli Pronto un importante aumento dello stipendio a 4,2 milioni di euro all’anno + bonus per 3 anni per chiudere l’accordo. Weston McKennie è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, la partita per il rinnovo di McKennie: cifre e numeriRomeo Agresti ha svelato su YouTube i dettagli della trattativa tra Weston McKennie e la Juventus, evidenziando le cifre e i numeri chiave che stanno dietro al rinnovo del centrocampista statunitense.

Juventus, McKennie verso il rinnovo?La Juventus sta lavorando per convincere Weston McKennie a rinnovare il contratto.

Pagina 2 | McKennie-Juve, finalmente il sì: rinnovo a un passo, vince la meritocraziaTrattativa per il prolungamento in dirittura d’arrivo: mossa chiave per Spalletti, che crede moltissimo nel centrocampista ... tuttosport.com

Weston McKennie adesso è a un passo dal rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030. Gli ultimissimi contatti tra le parti sono stati molto positivi, la volontà del ragazzo di restare in bianconero ha fatto la differenza. x.com

(Gds) "McKennie e la Juventus insieme fino al 2030, l'annuncio la prossima settimana" https://ow.ly/K4Ay50YkPmj - facebook.com facebook