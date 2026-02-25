Non c’è stato il riscatto sperato per Lloyd Kelly. Dopo le difficoltà della gara d’andata, il difensore bianconero ha vissuto un ritorno ancora più amaro, culminato con l'espulsione al 3' del secondo tempo. L'episodio chiave è avvenuto subito dopo l’intervallo: sugli sviluppi di uno stacco di testa, Kelly è franato su Baris Alper Yilmaz, pestandogli involontariamente la caviglia in fase di ricaduta. Inizialmente, l’arbitro Pinheiro aveva sanzionato il centrale inglese con un secondo giallo, ma dopo essere stato richiamato al VAR, ha cambiato decisione estraendo il rosso diretto. La decisione ha sollevato forti polemiche, in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kelly, rosso da incubo: la Juve in 10 col Gala dall'inizio del secondo tempo

