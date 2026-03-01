Juventus Cucci VAR per danneggiare la Juve la verità
Un dirigente della Juventus ha affermato che il VAR sarebbe stato usato per danneggiare la squadra, suscitando grande scalpore online. La dichiarazione ha riacceso le polemiche sul ruolo degli arbitri e sulle decisioni prese durante le partite di Serie A. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e media, generando discussioni sulla trasparenza e l’imparzialità del sistema arbitrale.
La Juventus sabotata intenzionalmente? Una dichiarazione che ha fatto esplodere il web e riacceso il fuoco sulle polemiche arbitrali in Serie A. Durante la trasmissione Il bello del calcio (in onda su 11 Televomero), il giornalista Italo Cucci ha sganciato una bomba retroscena sull'introduzione del VAR in Italia, tirando in
Italo Cucci shock: “Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…”Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua...
Inter-Juve, un calcio ai nostalgici: è la dimostrazione che serve più Var e non meno VarAdesso forse ve lo ricordate com’era il calcio di una volta, in cui tante partite sono state falsate, altrettanti campionati indirizzati da sviste...
Pagina 1 | Il Var? Tavecchio mi disse: La Juve vince sempre, i club sono stanchi, bisogna far qualcosaClamorosa rivelazione di Italo Cucci in diretta tv: Gli dissi che così distruggeva i migliori arbitri d’Europa ... tuttosport.com
Italo Cucci sui fatti di Inter-Juventus: Le proteste bianconere abbiano un seguitoItalo Cucci è stato ospite a Domenica Sport su Radio Bianconera ed ha commentato le polemiche nate dalla sfida tra Juventus e Inter. tuttomercatoweb.com
