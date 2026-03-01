Juventus Cucci VAR per danneggiare la Juve la verità

Un dirigente della Juventus ha affermato che il VAR sarebbe stato usato per danneggiare la squadra, suscitando grande scalpore online. La dichiarazione ha riacceso le polemiche sul ruolo degli arbitri e sulle decisioni prese durante le partite di Serie A. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e media, generando discussioni sulla trasparenza e l’imparzialità del sistema arbitrale.