Juventus | assalto a Koopmeiners

La Juventus ha manifestato interesse per Koopmeiners, presentando un'offerta tra i 65 e i 70 milioni di euro, più bonus. I giallorossi, invece, hanno avanzato una proposta concreta per il centrocampista. La trattativa tra le due squadre è in corso e le parti stanno negoziando i dettagli dell'operazione. La situazione resta aperta e non sono ancora stati definiti i termini finali.

I giallorossi hanno presentato una proposta concreta intorno ai 65-70 milioni di euro (più bonus), convinti che Koopmeiners possa diventare il motore del centrocampo romanista con la sua versatilità (mezzala, trequartista, incursore), visione di gioco e capacità di segnare da fuori (5 gol e 4 assist in stagione). Il club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: assalto a Koopmeiners Leggi anche: Juventus: allarme Koopmeiners Juventus: Koopmeiners in crisi?Teun Koopmeiners, acquistato a peso d’oro dall’Atalanta nell’estate 2024 per oltre 60 milioni di euro (più bonus), sta vivendo la stagione più... JUVE BOMBA: COLPO IMMINENTE! PRONTO ASSALTO! ULTIME NEWS. Tutto quello che riguarda Juventus. Temi più discussi: Prima la Champions, poi il mercato: il Galatasaray vuole Koopmeiners, i dettagli; Juventus, il Galatasaray su Koopmeiners, ma Spalletti vuole rilanciarlo: e scoppia il caos sul web; Serie A: il Como batte la Juventus e rimane in piena corsa Champions, l'Inter non sbaglia a Lecce; LIVE Juventus-Galatasaray 3-2, Champions League calcio in DIRETTA: i bianconeri vanno fuori dal torneo dopo una super partita in 10. Juventus, per Koopmeiners un'occasione d'oro all'Olimpico contro Gasperini: il retroscenaTeun Koopmeiners ritrova Gasperini ma da avversario. Tra elogi, mercato e interesse di Roma e Galatasaray, la Juve fissa il prezzo per evitare perdite per il centrocampista olandese ... sport.virgilio.it Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CMLa Juventus pianifica l’arrivo di un grande colpo a centrocampo: sacrificato Koopmeiners, che continua a deludere ... calciomercato.it Probabile formazione della #Juventus. #RomaJuventus #SerieA #SkySport x.com LDA ALLA JUVENTUS AVETE SENTITO SPUNTA IL RETROSCENA - facebook.com facebook