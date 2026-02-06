Juventus | Koopmeiners in crisi?

Teun Koopmeiners sta vivendo una stagione difficile alla Juventus. Dopo aver lasciato l’Atalanta per oltre 60 milioni di euro, il centrocampista olandese fatica a trovare continuità e rendimento. Le sue prestazioni sono sotto scrutinio, e i tifosi si chiedono se riuscirà a uscire dal momento di crisi e a tornare ai livelli che aveva mostrato in passato.

Teun Koopmeiners, acquistato a peso d'oro dall'Atalanta nell'estate 2024 per oltre 60 milioni di euro (più bonus), sta vivendo la stagione più complicata della sua carriera alla Juventus. A febbraio 2026, l'olandese classe 1998 appare irriconoscibile rispetto al metronomo prolifico che dominava il centrocampo nerazzurro: nella stagione 202526 ha totalizzato

