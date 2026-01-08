Juventus | allarme Koopmeiners

La Juventus si trova a dover gestire l’interesse del Galatasaray per Teun Koopmeiners. Il club turco ha mostrato ufficialmente interesse per il centrocampista olandese, valutando un possibile trasferimento già a gennaio o al termine della stagione. La situazione rappresenta un elemento da monitorare per i bianconeri, che dovranno decidere come affrontare questa possibile cessione.

Teun Koopmeiners finisce nel mirino del Galatasaray. Il club turco, ambizioso e con risorse economiche importanti, ha manifestato interesse concreto per il centrocampista olandese della Juventus, pronto a un'offerta sostanziosa per portarlo a Istanbul già a gennaio o in estate. Koopmeiners, 27 anni a febbraio, è uno dei pilastri del

