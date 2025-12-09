Il Lecce fa pochi gol ma il problema non riguarda solo gli attaccanti centrali
LECCE - Cinque gol in quattordici partite: è la dote apportata dal reparto offensivo al Lecce. Il solo N’Dri è andato a segno due volte, mentre Banda, Sottil e Camarda hanno siglato un gol ciascuno. Ancora a secco Stulic, Morente e Pierotti.La squadra giallorossa peraltro, insieme al Pisa, è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
