Si chiude senza podi ma con diversi piazzamenti di rilievo per l’Italia anche la seconda e ultima giornata del Grand Slam di Tokyo 2025, ultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Il prestigioso evento di fine anno ha visto il dominio incontrastato della corazzata giapponese, che ha chiuso il weekend con un bottino di 11 vittorie e 37 atleti posizionati nella top3 su 14 categorie di peso. Il miglior risultato azzurro del day-2 è arrivato nei -70 kg con il quinto posto di una brillante Irene Pedrotti, che ha battuto due avversarie di alto livello come la portoghese Barbara Timo (yuko al Golden Score) e la svedese Ida Eriksson (waza-ari) cedendo solamente alla padrona di casa Shiho Tanaka e alla spagnola Ai Tsunoda Roustant dopo un lungo Golden Score nella finalina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Pedrotti si ferma ai piedi del podio nel Grand Slam di Tokyo. Bene anche Tavano e Accogli