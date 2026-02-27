Jim Carrey si commuove per il César alla carriera | Scusate il mio francese sto imparando

Jim Carrey ha ricevuto un premio César alla carriera durante una cerimonia, dove è stato accolto con una standing ovation dal pubblico presente. Durante il suo discorso di ringraziamento, l’attore si è lasciato andare a alcune parole, dicendo:

L'attore è stato salutato da una standing ovation dal pubblico presente alla manifestazione e ha ricevuto il premio dalle mani di Michel Gondry, che l'aveva diretto in Eternal Sunshine of the Spotless Mind Jim Carrey si è preso una standing ovation dal gotha del cinema francese alla 51ª edizione dei César Awards, dove ha ricevuto il premio onorario di quest'anno e ha tenuto un discorso commovente interamente in francese. Carrey, celebre star di The Mask e Il Grinch, è stato insignito del premio che tradizionalmente viene assegnato a una star internazionale, come Julia Roberts lo scorso anno. Il discorso di ringraziamento in francese di Jim Carrey Dopo esser stato presentato sul palco da Michel Gondry, che lo ha diretto in Eternal Sunshine of the Spotless Mind 22 anni fa, Carrey ha parlato in .

