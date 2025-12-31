Jannik Sinner saluta il 2025 | Ho visto altro oltre i risultati E arriva la reazione di Alcaraz

Jannik Sinner si congeda dal 2025 condividendo sui social un pensiero sulla sua crescita personale e sportiva, oltre i risultati. La sua riflessione ha suscitato l’interesse di Alcaraz, mentre si prepara già a un 2026 ricco di impegni, tra esibizioni e l’atteso inizio dell’Australian Open. Un momento di bilancio e di proiezione per uno dei talenti più promettenti del tennis italiano.

Jannik Sinner saluta il 2025 con un video sui social, riflette su vittorie e sconfitte e incassa il commento di Alcaraz, mentre lo attende un avvio di 2026 subito ricco di impegni tra esibizioni e Australian Open.

