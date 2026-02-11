James Van Der Beek morto a 48 anni l' attore di Dawson' s Creek La lunga battaglia con il cancro

James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. La notizia si è diffusa rapidamente dopo che Tmz l’ha riportata e confermata sui social dell’attore. La sua famiglia aveva annunciato di recente che stava combattendo contro un cancro, una battaglia lunga e difficile. Ora, la notizia della sua scomparsa ha sconvolto fan e colleghi.

James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek, è morto. La notizia - poi confermata dai suoi profili social - è arrivata da Tmz, che citava un rappresentante dell'ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas: «Il decesso è stato segnalato loro alle 6:44 del mattino. Non è stata specificata la causa del decesso». L'attore ha rivelato di avere un cancro al colon-retto alla fine del 2024. Avrebbe dovuto unirsi agli altri membri del cast di "Dawson's Creek" a settembre, ma è stato costretto a rinunciare alla reunion per motivi di salute. Lascia la moglie Kimberley e i loro sei figli: le figlie Olivia, Annabel, Emilia e Gwendolyn e i figli Joshua e Jeremiah. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

