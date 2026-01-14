Morto a 68 anni il fumettista Scott Adams l’autore di Dilbert

È deceduto a 68 anni Scott Adams, noto fumettista e autore della celebre striscia “Dilbert”. La sua opera ha rappresentato nel tempo una riflessione critica sulla vita in ufficio e le dinamiche aziendali, conquistando un ampio pubblico. La sua scomparsa segna la fine di un percorso artistico che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama dei fumetti satirici.

È morto a 68 anni Scott Adams, il creatore della striscia a fumetti Dilbert, celebre per la satira della cultura d’ufficio. Adams ha raccontato per oltre trent’anni l’assurdità del mondo corporate ma negli ultimi anni la sua figura è stata anche al centro di accese controversie che hanno influenzato la diffusione della sua opera. Un successo globale che ha ironizzato sulla vita d’ufficio. Scott Adams è morto il 13 gennaio 2026 nella sua casa di Pleasanton, in California, dopo una lunga battaglia contro un cancro alla prostata che aveva metastatizzato. Adams aveva raggiunto fama mondiale grazie a Dilbert, una striscia comica lanciata nel 1989 che prendeva di mira la cultura degli uffici e le dinamiche del lavoro moderno, raccontando con ironia frustrazioni, inefficienze e personaggi tipici dell’ambiente corporate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto a 68 anni il fumettista Scott Adams, l’autore di “Dilbert” Leggi anche: Morto il fumettista Scott Adams, creatore della striscia Dilbert Leggi anche: Morto Giorgio Forattini: il celebre vignettista e fumettista aveva 94 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio al fumettista Scott Adams: il creatore di Dilbert aveva 68 anni; È morto il fumettista Scott Adams, creatore della striscia satirica Dilibert; Scott Adams, creatore dei fumetti di Dilbert, è morto all’età di 68 anni; È morto Scott Adams, autore del popolare fumetto “Dilbert”. Muore a 68 anni il fumettista Scott Adams, l’autore di “Dilbert” - Il celebre fumettista statunitense, creatore di una delle strisce più popolari degli anni ’90, si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro ... quotidiano.net

È morto il fumettista Scott Adams, creatore della striscia satirica Dilibert - Il fumettista statunitense Scott Adams, autore della striscia Dilbert, è morto a 68 anni nella sua casa di Pleasanton, in California. msn.com

Morto il fumettista Scott Adams, il papà di «Dilbert» e controverso fan di Donald Trump - Nel 2016 aveva predetto l'elezione di Trump, che lo ha ricordato come «un ragazzo fantastico, che mi rispettava quando non era di moda ... msn.com

