J-Ax è stato ospite dello speciale Sanremo di Domenica In condotto da Mara Venier. Il rapper ha detto di essersi goduto il Festival, portando sul palco la sua passione per il country. È stato inoltre ricordato il momento della serata cover, dove ha portato sul palco molti artisti milanesi. Infine J-Ax ha spiegato “Italia Starter Pack” e come il brano sia una critica ai cliché americani nei confronti dell’Italia. J-Ax: “Ho portato la pazzia” Il rapper J-Ax è stato ospite dello speciale del Festival di Sanremo a Domenica In, condotto da Mara Venier. I due si conoscono da molto tempo e sono amici, così la conduttrice ha riconsegnato a J-Ax il cappello che lui le aveva lasciato la sera prima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - J-Ax a Domenica In speciale Sanremo spiega la canzone contro i cliché degli italiani: "Siamo più di così"

