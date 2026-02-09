Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo con la canzone d' amore Ogni volta che non so volare | così ne spiega il significato

Enrico Nigiotti torna sul palco di Sanremo con una canzone d’amore, “Ogni volta che non so volare”. Nella sua esibizione, il cantante spiega che il brano parla di un sentimento universale, che unisce le persone e le sostiene senza giudizi. È un ritorno che mette in risalto la forza delle emozioni semplici e profonde.

(askanews) – Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Il brano è parte di un progetto più grande che ha portato all’album Maledetti Innamorati in uscita a marzo. GUARDA LE FOTO Enrico Nigiotti: le foto del cantante più amato di Sanremo 2020. «È un album che racchiude tutta la mia nuova vita, anche certi concetti che magari avevo già detto come può essere l’amore, può essere anche la vita stessa, però ho parlato più raccontato con una consapevolezza sicuramente diversa rispetto a 5 anni fa che era l’ultimo disco. 🔗 Leggi su Amica.it

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare a Sanremo 2026

