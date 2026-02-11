Sanremo 2026 J-Ax canta Italia starter pack Testo e di cosa parla la canzone

Questa sera a Sanremo J-Ax ha portato sul palco la sua nuova canzone, “Italia starter pack”. Il rapper ha ripercorso gli anni d’oro del rap italiano, mescolando il suo stile diretto e senza fronzoli con un testo che parla delle sfide e delle contraddizioni del nostro Paese. La performance ha riscosso subito attenzione, anche perché J-Ax è stato uno dei pionieri del genere, e il pubblico ha apprezzato il modo in cui racconta l’Italia con ironia e sincerità.

J-Ax il rap italiano l'ha inventato prima che diventasse mainstream: freestyle taglienti, ritornelli pop che entrano in testa al primo ascolto e palchi condivisi con gli Articolo 31, un duo che ha segnato un'epoca e raccontato l'Italia con ironia, cinismo e una buona dose di verità scomoda. Per anni Sanremo sembrava l'ultimo posto in cui avremmo potuto immaginarlo, e invece eccolo di nuovo qui. A Sanremo 2026 torna da solista, ma con la stessa attitudine che lo ha sempre contraddistinto: sguardo lucido, sarcasmo affilato e voglia di fotografare il Paese senza filtri. Con il brano Italia starter pack porta all'Ariston un ritratto inedito di quell'italiano medio che racconta e punzecchia da sempre.

