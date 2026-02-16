report risultati gol video highlights tra cui wolves sunderland e fulham

Rob Edwards, Regis Le Bris e Marco Silva hanno portato le loro squadre alla vittoria nel quarto turno della FA Cup, causando l'eliminazione di alcune squadre di serie inferiore. Edwards ha guidato i Wolves, Le Bris il Sunderland e Silva il Fulham, tutti con un gol decisivo. Le partite sono state accompagnate da video highlights e risultati che mostrano le azioni decisive di ciascuna squadra.

Breve riepilogo: il boss dei Wolves Rob Edwards, Regis Le Bris del Sunderland e Marco Silva del Fulham hanno guidato le loro squadre alla vittoria nel quarto turno della FA Cup prima di discutere le prestazioni Wolves, Sunderland e Fulham hanno vinto ciascuna con un gol e sono passate dal quarto turno della FA Cup alle squadre di serie inferiore domenica. Su un campo difficile in condizioni di pioggia, i Wolves, ultima squadra della Premier League, hanno vinto contro il Grimsby Town, squadra di quarta divisione, che ha battuto il Manchester United in casa nella Coppa EFL di questa stagione.

Il Leeds ha vinto contro il Birmingham ai rigori nella FA Cup 202526, perché il portiere Lucas Perri ha parato il tiro di Tommy Doyle e Patrick Roberts ha sbagliato il suo tentativo dal dischetto.

Il Liverpool ha battuto il Brighton & Hove Albion grazie a un gol di Curtis Jones, che mancava da oltre un anno, e a un rigore di Mohamed Salah.

