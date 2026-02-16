Report risultati gol video highlights tra cui Wolves Sunderland e Fulham
Rob Edwards, Regis Le Bris e Marco Silva hanno portato le loro squadre alla vittoria nel quarto turno della FA Cup, causando l'eliminazione di alcune squadre di serie inferiore. Edwards ha guidato i Wolves, Le Bris il Sunderland e Silva il Fulham, tutti con un gol decisivo. Le partite sono state accompagnate da video highlights e risultati che mostrano le azioni decisive di ciascuna squadra.
2026-02-15 19:21:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Breve riepilogo: il boss dei Wolves Rob Edwards, Regis Le Bris del Sunderland e Marco Silva del Fulham hanno guidato le loro squadre alla vittoria nel quarto turno della FA Cup prima di discutere le prestazioni Wolves, Sunderland e Fulham hanno vinto ciascuna con un gol e sono passate dal quarto turno della FA Cup alle squadre di serie inferiore domenica. Su un campo difficile in condizioni di pioggia, i Wolves, ultima squadra della Premier League, hanno vinto contro il Grimsby Town, squadra di quarta divisione, che ha battuto il Manchester United in casa nella Coppa EFL di questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il Leeds ha vinto contro il Birmingham ai rigori nella FA Cup 202526, perché il portiere Lucas Perri ha parato il tiro di Tommy Doyle e Patrick Roberts ha sbagliato il suo tentativo dal dischetto.
Il Liverpool ha battuto il Brighton & Hove Albion grazie a un gol di Curtis Jones, che mancava da oltre un anno, e a un rigore di Mohamed Salah.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
