Gabriele Muccino la prima volta mi ha sventrato È stato uno shock Io mi sono spaventato… Da regista deve togliere tutti gli orpelli | lo rivela Stefano Accorsi

Stefano Accorsi rivela l'impatto forte del primo incontro con Gabriele Muccino, definendolo uno shock. Tornando a collaborare con il regista in “Le cose non dette”, Accorsi interpreta Carlo, un professore universitario coinvolto in una crisi di coppia. Il film, nelle sale dal 29 gennaio, esplora temi di tradimento e complessità emotiva.

“La prima volta che ho incontrato Muccino? Mi ha sventrato”. Non usa giri di parole Stefano Accorsi che è tornato a lavorare proprio con Gabriele Muccino, in “Le cose non dette”, nelle sale dal 29 gennaio, in cui veste i panni dello scrittore e professore universitario di 50 anni Carlo, che tradisce la moglie (Miriam Leone) con una ragazza e innesca una crisi di coppia irreparabile. Ma cosa è accaduto all’attore che ricorda ancora in maniera così nitida il primo incontro “choc” con il famoso regista? “Eravamo io, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Pierfrancesco Favino e Marco Cocci. Dovevamo provare una scena in macchina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

