Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran | Continuiamo a sentire missili sulla testa Sono terrorizzata

Big Mama, artista nota, si trova ancora a Dubai dopo che lo spazio aereo è stato chiuso a causa degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Attraverso i suoi canali social, ha riferito di sentire frequentemente missili e di essere molto spaventata, definendo la sua situazione come un vero e proprio incubo. La cantante ha chiesto aiuto, evidenziando di essere bloccata in un momento di grande tensione.