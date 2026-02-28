Big Mama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran | Continuiamo a sentire missili sulla testa Sono terrorizzata
Big Mama, artista nota, si trova ancora a Dubai dopo che lo spazio aereo è stato chiuso a causa degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Attraverso i suoi canali social, ha riferito di sentire frequentemente missili e di essere molto spaventata, definendo la sua situazione come un vero e proprio incubo. La cantante ha chiesto aiuto, evidenziando di essere bloccata in un momento di grande tensione.
L'appello - attraverso i propri canali social - di Big Mama rimasta a bloccata a Dubai dopo la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'attacco di USA e Israele contro l'Iran: "Stiamo vivendo un incubo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
