Italiani Assoluti Indoor al PalaCasali di Ancona | i risultati del 1° marzo

Il 1 marzo al PalaCasali di Ancona si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, con la seconda e ultima sessione delle gare. L’evento ha coinvolto gli atleti italiani che hanno gareggiato nelle diverse discipline indoor, preparando i partecipanti alle imminenti competizioni mondiali. I risultati ufficiali sono stati comunicati al termine delle competizioni, che hanno concluso la giornata.

Al PalaCasali di Ancona si è svolta la seconda e conclusiva sessione dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, che anticipano di tre settimane i Campionati Mondiali Indoor in programma a Torun (Polonia) nel fine settimana del 20-22 marzo. Tutto in diretta su Sportface. 60 metri (donne) – Ci si attendeva un nuovo record, dopo che Zaynab Dosso aveva corso i 60 metri in 6.99 a Torun, diventando la prima atleta italiana a scavalcare i sette secondi. In finale la detentrice del titolo europeo ha accusato un elevato tempo di reazione (0.183) e durante la fase di slancio non ha reso al massimo, terminando in 7.10 dopo il 7.09 corso in batteria.