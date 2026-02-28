Campionati italiani Assoluti indoor | Fortunato record del mondo Iapichino al comando – LIVE

Ai campionati italiani Assoluti indoor in corso ad Ancona, Fortunato ha stabilito un record del mondo, mentre Iapichino si trova in testa alla classifica. La manifestazione si sta svolgendo al PalaCasali, dove si sono registrate anche vittorie per Palmisano e buoni risultati per altri atleti. La giornata di oggi sta offrendo diverse emozioni e risultati importanti.

I campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona: vittoria agevole per Palmisano, bene anche Fortunato Il PalaCasali di Ancona è teatro dei campionati italiani Assoluti indoor e sta riservando diverse emozioni nel sabato di oggi. La grande protagonista finora è stata Antonella Palmisano, capace di vincere con ampio distacco la marcia 3000m donne.

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato supera sé stesso e fa il nuovo record nei 5000m di marcia15:18 Moretti è stato poi squalificato in seguito a un controllo a gara terminata.

Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026: i big dell'atletica oggi in pista ad AnconaOggi i Campionati Italiani Assoluti Indoor prendono il via con grande fermento al Palaindoor di Ancona, tempio dell'atletica tricolore.

A Mariano Comense, nei Campionati italiani invernali di lanci, Sara Fantini (Carabinieri) oro nel martello con la misura di 68,73. Argento per Rachele Mori (66,26 Fiamme Gialle) e bronzo a Keren Mbongo (Assindustria Sport, 61,72 campionessa anche tra le U - facebook.com facebook

