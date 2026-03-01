Italia spezza tabù energetico | 6-9 euro MWh in meno grazie al taglio

Il governo italiano ha approvato un decreto che riduce i prezzi dell’energia tra i 6 e i 9 euro per megawattora, intervenendo sul mercato elettrico. La misura mira a modificare le regole di vendita dell’energia, creando un nuovo quadro normativo con l’obiettivo di abbassare i costi per i consumatori. La decisione coinvolge le autorità regolatorie e le aziende del settore energetico.

Il governo italiano ha varato un decreto che mette in discussione un pilastro del mercato elettrico europeo: per la prima volta, un grande Paese dell’Unione cerca di interrompere il meccanismo attraverso cui il costo della CO2 incorporato nella generazione a gas si trasmette automaticamente al prezzo all’ingrosso dell’elettricità. L’iniziativa, contenuta nel decreto bollette, mira a ridurre il prezzo marginale dell’energia e a limitare le rendite inframarginali generate dai produttori termoelettrici. Il provvedimento, annunciato il 1 marzo 2026, segna un passo inedito nel dibattito energetico europeo, aprendo una discussione che per anni è rimasta implicita ma ora viene portata al centro della politica economica nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

