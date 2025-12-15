A Rovato, è stato istituito un fondo di 60mila euro destinato ad aiutare le famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas, promuovendo anche iniziative di educazione e sensibilizzazione sui risparmi energetici. L’obiettivo è ridurre i costi e favorire un uso più consapevole delle risorse, contribuendo a un approccio più sostenibile e responsabile.

© Ilgiorno.it - Bollette di gas e luce meno care educando al risparmio energetico

ROVATO (Brescia) Un fondo di 60mila euro per il pagamento delle bollette di luce e gas e la promozione di un percorso di educazione e consapevolezza per i consumi. Nasce “ Energia in Franciacorta “, il progetto realizzato grazie all’accordo tra Banco dell’Energia, Fondazione Lgh, Cogeme e Associazione Riuso 3, ente attuatore dell’iniziativa “Banco del riuso“. Fortemente voluto dai Comuni del territorio oltre che dai fondatori, il servizio è orientato alla solidarietà e alla condivisione, all’abbattimento dello spreco, al riutilizzo degli oggetti e delle risorse e alla promozione delle capacità individuali con il coinvolgimento di undici Comuni del Sud Ovest Bresciano. Ilgiorno.it

BOLLETTE luce e gas: qual è il vero COSTO? | Avv. Angelo Greco

Bollette di gas e luce meno care educando al risparmio energetico - ROVATO (Brescia) Un fondo di 60mila euro per il pagamento delle bollette di luce e gas e la promozione di un percorso di educazione e consapevolezza per i consumi. ilgiorno.it