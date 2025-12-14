Sempre più lavoratori maturi in Veneto | uno su quattro ha più di 54 anni

In Veneto, un quarto dei lavoratori ha più di 54 anni, equivalendo a circa 560.000 persone. Questa tendenza evidenzia un invecchiamento della forza lavoro regionale, con implicazioni per il mercato del lavoro e le politiche occupazionali. L'aumento dei lavoratori maturi rappresenta una sfida e un'opportunità per il tessuto economico locale.

Sono 560mila in Veneto i lavoratori che hanno più di 54 anni di età, ovvero il 25% del totale degli occupati. Un valore in linea con la media nazionale e tra i più alti in Europa, che negli ultimi vent'anni è quasi triplicato (erano 200 mila nel 2004). In tale periodo, il peso dei lavoratori tra.