Italia in lutto per l' infortunio del capitano Alberto Mineo

L’Italia di baseball si prepara per il World Baseball Classic 2026 con un roster aggiornato a causa di un infortunio al capitano Alberto Mineo durante l’Early Camp in Florida. La squadra ha annunciato i cambiamenti necessari per l’impegno internazionale, senza fornire dettagli specifici sull’incidente o sui tempi di recupero. La notizia ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

La nazionale italiana di baseball aggiorna il roster in vista del World Baseball Classic 2026 a seguito di un infortunio occorso durante l’Early Camp in Florida. Il capitano Alberto Mineo non potrà prendere parte al torneo e al suo posto è stata convocata J.J. D’Orazio. Si tratta della seconda modifica del roster dopo la sostituzione di Claudio Scotti al posto di Alessandro Ercolani. Mineo, originario di Gorizia, è stato fermato da un infortunio durante l’Early Camp in Florida, con ripercussioni sulla partecipazione all’impegno iridato. In risposta, è stata deliberata la chiamata di J.J. D’Orazio, che va a colmare la casella lasciata vacante dal capitano azzurro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

