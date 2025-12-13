Nuovi dieci alloggi e altri lavori pronti a partire | come è e come diventerà l' ex De Pagave

L'ex De Pagave si prepara a trasformarsi con l'aggiunta di dieci nuovi alloggi e lavori di riqualificazione in corso. Verranno creati spazi dedicati a persone con disabilità, situazioni di emergenza e nuclei in difficoltà, oltre a servizi condivisi come un salone comune e un ufficio per gli educatori, migliorando l'inclusione e il supporto alla comunità locale.

Dieci mini alloggi: due appartamenti per persone con disabilità con percorsi verso l'autonomia; due spazi per situazioni di emergenza; sei alloggi per nuclei mono genitoriale o single in difficoltà; un salone comune; un ufficio per gli educatori. È questo il primo risultato del grande lavoro di. Novaratoday.it

