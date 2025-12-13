Nuovi dieci alloggi e altri lavori pronti a partire | come è e come diventerà l' ex De Pagave

L'ex De Pagave si prepara a trasformarsi con l'aggiunta di dieci nuovi alloggi e lavori di riqualificazione in corso. Verranno creati spazi dedicati a persone con disabilità, situazioni di emergenza e nuclei in difficoltà, oltre a servizi condivisi come un salone comune e un ufficio per gli educatori, migliorando l'inclusione e il supporto alla comunità locale.

Dieci mini alloggi: due appartamenti per persone con disabilità con percorsi verso l'autonomia; due spazi per situazioni di emergenza; sei alloggi per nuclei mono genitoriale o single in difficoltà; un salone comune; un ufficio per gli educatori. È questo il primo risultato del grande lavoro di. Novaratoday.it Nuovi alloggi popolari al Paretaio. Prima le donne vittime di violenza - di Nicola Di RenzoneSaranno pronti nella prima metà del 2026 i dieci nuovi alloggi Erp in costruzione a Vicchio, nella zona del Paretaio. lanazione.it "Nuovi alloggi per gli sfollati" - Sono stati consegnati ieri i lavori per i nuovi 66 appartamenti sostitutivi delle Sae, destinati a chi ha perso casa con il sisma, in piazzale Battaglia a Tolentino, davanti alla caserma dei ... ilrestodelcarlino.it ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ???????? Si amplia la rete del bookcrossing con dieci nuovi punti di condivisione. Anche le nuove postazioni sono spazi di incontro e condivisione, dove chiunque può liberamente lasciare un libro o prenderne uno, alimentando - facebook.com facebook © Novaratoday.it - Nuovi dieci alloggi e altri lavori pronti a partire: come è e come diventerà l'ex De Pagave

Case scomode soluzioni geniali #reels

Video Case scomode soluzioni geniali #reels Video Case scomode soluzioni geniali #reels