Israele mobilita 100 mila riservisti mentre il conflitto con l’Iran entra in una fase più intensa

Israele ha iniziato a mobilitare circa 100 mila riservisti mentre la situazione nel Medio Oriente si fa più tesa. Le Forze di Difesa israeliane stanno preparando le risorse umane per un possibile scontro con l’Iran. La mobilitazione rappresenta una delle più vaste degli ultimi anni e si inserisce in un momento di crescente incertezza nella regione.

La decisione punta a rafforzare in modo significativo il dispositivo di sicurezza dello Stato ebraico, in un momento ritenuto particolarmente delicato sul piano strategico. I riservisti richiamati andranno a rimpolpare le unità operative e di supporto, consentendo all'esercito di consolidare le proprie linee difensive e mantenere elevata la prontezza sul terreno. Secondo quanto reso noto, i rinforzi saranno destinati in particolare alle aree di confine considerate più sensibili: il fronte settentrionale verso la Siria e il Libano, ma anche i territori della Striscia di Gaza e della Cisgiordania. Zone che, già da tempo, rappresentano punti nevralgici per la sicurezza israeliana e che, nell'attuale contesto, assumono un rilievo ancora maggiore.