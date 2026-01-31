Esplosione e crollo in un' abitazione ad Adelfia | si cercano due anziani tra le macerie

Questa mattina ad Adelfia si è verificata un’esplosione in una casa che ha portato al crollo dell’edificio. Le forze di soccorso stanno cercando due anziani che si trovavano all’interno al momento dell’incidente. La zona è stata evacuata e le squadre stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e trovare i dispersi.

Un'esplosione, seguita da un crollo, si è verificata nella mattinata di oggi, 31 gennaio, in un'abitazione ad Adelfia. Lo scoppio si è verificato in una palazzina in via Oberdan. In seguito all'esplosione si è verificato un incendio dal quale si è sprigionata una densa colonna di fumo. Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificata una forte esplosione che ha causato il crollo di una palazzina. Un'esplosione ha colpito un edificio ad Adelfia, nel Barese. Una esplosione è avvenuta poco fa ad Adelfia, in provincia di Bari, forse a causa di una bombola di gas che dovrebbe aver provocato il crollo di una abitazione. E' accaduto in via Oberdan. L'edificio è collassato dopo un'esplosione ad Adelfia, in provincia di Bari. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie, carabinieri sul posto.

