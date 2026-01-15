Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo | si cercano possibili vittime sotto le macerie
Una palazzina ad Arezzo è esplosa e crollata nel tardo pomeriggio. Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso per verificare eventuali vittime o feriti sotto le macerie. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorando la situazione per garantire la sicurezza della zona. Restano in corso aggiornamenti sulle eventuali conseguenze dell’accaduto.
Grave esplosione nel tardo pomeriggio in un edificio ad Arezzo. Da capire ancora se ci sono vittime e ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Casa crolla dopo un'esplosione: morti marito, moglie e il figlio di sei anni.
