Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo | si cercano possibili vittime sotto le macerie

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una palazzina ad Arezzo è esplosa e crollata nel tardo pomeriggio. Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso per verificare eventuali vittime o feriti sotto le macerie. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorando la situazione per garantire la sicurezza della zona. Restano in corso aggiornamenti sulle eventuali conseguenze dell’accaduto.

Grave esplosione nel tardo pomeriggio in un edificio ad Arezzo. Da capire ancora se ci sono vittime e ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Crolla una palazzina ad Arezzo: si teme la presenza di vittime

Leggi anche: Arezzo, crolla casa dopo esplosione: si cercano feriti tra le macerie

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Casa crolla dopo un'esplosione: morti marito, moglie e il figlio di sei anni.

esplode crolla palazzina arezzoEsplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie - Tutta la zona è stata temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso. fanpage.it

esplode crolla palazzina arezzoCrolla palazzina nell'Aretino, si cercano dispersi - E' successo intorno alle 17,20, in località 'Il Matto', alle porte della città. rainews.it

esplode crolla palazzina arezzoCrolla una palazzina - AREZZO: Secondo le primissime informazioni ci sarebbe stata una esplosione. toscanamedianews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.