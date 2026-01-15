Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo | si cercano possibili vittime sotto le macerie

Una palazzina ad Arezzo è esplosa e crollata nel tardo pomeriggio. Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso per verificare eventuali vittime o feriti sotto le macerie. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorando la situazione per garantire la sicurezza della zona. Restano in corso aggiornamenti sulle eventuali conseguenze dell’accaduto.

Crolla palazzina nell'Aretino, si cercano dispersi - E' successo intorno alle 17,20, in località 'Il Matto', alle porte della città. rainews.it

Crolla una palazzina - AREZZO: Secondo le primissime informazioni ci sarebbe stata una esplosione. toscanamedianews.it

Esplosione in Germania: crolla casa, muore una famiglia siciliana con il piccolo Bryan di 6 anni Una fuga di gas ha provocato il crollo dell’abitazione di Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro piccolo Bryan. Una giovane famiglia, originaria di facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.