Isole ecologiche in strada Montigliano funzionano malissimo | la segnalazione di un residente

Un residente di strada Montigliano a Viterbo ha segnalato problemi con le nuove isole ecologiche automatizzate installate nel suo consorzio stradale. Secondo quanto riferito, queste strutture funzionano in modo inadeguato, causando disservizi per gli utenti. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti, che sono state informate delle difficoltà riscontrate sul posto.

Riceviamo e pubblichiamo da un residente di strada Montigliano a ViterboVolevo segnalare il disservizio che sta accadendo presso le nuove isole ecologiche automatizzate istallate nel mio consorzio stradale. Da circa dieci giorni avrebbero (dico avrebbero perché non è così) dovuto iniziare a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Isole ecologiche intelligenti: come funzionano, gli orari e quando entrano in funzioneIl Comune di Viterbo informa sui nuovi apparati tecnologici installati che vanno a cambiare sensibilmente le modalità di conferimento dei rifiuti...

Nuove isole ecologiche . Serve la videosorveglianzaPosate a Lerici le dodici isole ecologiche che implementeranno ‘L’isola’ in località Scoglietti.

Tutti gli aggiornamenti su Isole ecologiche

Temi più discussi: Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Rifiuti, stop cassonetti a Boccadasse. Via a sette isole ecologiche interrate; Rinnovamento delle isole ecologiche semi-interrate e interrate; Sora, Le mini-isole ecologiche fuori servizio da giorni.

Nuove isole ecologiche automatizzate di Viterbo: Impossibile utilizzarleNewTuscia – VITERBO – Buongiorno, volevo segnalare il disservizio che sta accadendo presso le nuove isole ecologiche automatizzate installate presso il mio consorzio stradale, da circa 10 giorni avreb ... newtuscia.it

Le isole ecologiche soffocano. Sacchi anche in mezzo alla stradaAnconambiente chiude i bilanci con ottimi risultati e facendo utili, ma il servizio in città non sempre mostra i suoi lati positivi. Negli ultimi due giorni siamo stati testimoni di alcune situazioni ... ilrestodelcarlino.it

Furti di rifiuti ferrosi nelle isole ecologiche, anche in Lomellina. Sono 19 le persone indagate per furto aggravato, ricettazione e gestione illecita di rifiuti, nell'ambito di un'indagine “operazione old iron” coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha coinvolt - facebook.com facebook