Isole ecologiche intelligenti | come funzionano gli orari e quando entrano in funzione

A Viterbo, le nuove isole ecologiche intelligenti sono state installate dopo la presentazione ufficiale, perché l’amministrazione vuole migliorare la gestione dei rifiuti nel centro storico. Questi contenitori digitali, dotati di schermi e sensori, permettono ai cittadini di smaltire i rifiuti più facilmente e in modo più ordinato, grazie a orari più flessibili e a un sistema di monitoraggio in tempo reale.

Il Comune di Viterbo informa sui nuovi apparati tecnologici installati che vanno a cambiare sensibilmente le modalità di conferimento dei rifiuti Dopo la presentazione ufficiale, le nuove isole di prossimità informatizzate sono state installate e sono pronte a entrare in funzione a Viterbo. Per il momento sono sette gli spazi per i rifiuti destinati alla novità. Le altre isole ecologiche informatizzate, in questo momento stipate a Castel D'Asso, saranno installate nell'arco del 2026. "Con l’introduzione delle isole automatizzate compiamo – afferma l'assessore all'ambiente Giancarlo Martinengo - un passo concreto verso una gestione più moderna ed efficiente dei rifiuti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it A Napoli cresce la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici grazie alle isole ecologiche intelligenti A Napoli la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici aumenta, grazie alle isole ecologiche intelligenti. Arrivano le isole ecologiche per i rifiuti a Viterbo, quando e dove vengono installate A Viterbo arrivano le isole ecologiche informatizzate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Undici isole intelligenti per i rifiuti e tre mangia-plastica a Viterbo: dove sono e come funzionano; Rifiuti, decisa la collocazione delle 7 isole ecologiche intelligenti; A Napoli cresce la raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici grazie alle isole ecologiche intelligenti; Palermo, l’assessore Alongi al QdS: Il 2026 anno cruciale per rifiuti e ambiente. Ecco le isole ecologiche intelligentiPrime isole ecologiche intelligenti installate in città. Si tratta di dispositivi all’avanguardia, dotati di tecnologie avanzate come sensori e sistemi di monitoraggio, che consentono una gestione più ... ilrestodelcarlino.it In arrivo 15 isole ecologiche e 795 cassonetti intelligenti: ecco cosa succedeASCOLI La raccolta differenziata diventa anche intelligente per agevolare ulteriormente gli ascolani. La città si prepara, infatti, al supporto di isole ecologiche e cassonetti smart (con lettore ... corriereadriatico.it 13 febbraio 2026 Avviso chiusura temporanea Isole Ecologiche per avverse condizioni meteo facebook Recinti anti cinghiali per otto isole ecologiche di Sestri Levante x.com