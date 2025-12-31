nuove isole ecologiche serve la videosorveglianza

A Lerici saranno installate dodici nuove isole ecologiche nella località Scoglietti, come annunciato dal sindaco Leonardo Paoletti sui social. Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo di queste strutture, sarà implementata anche la videosorveglianza. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a promuovere un ambiente più pulito e sostenibile nella comunità locale.

Posate a Lerici le dodici isole ecologiche che implementeranno ‘L’isola’ in località Scoglietti. Lo ha comunicato attraverso i social il sindaco Leonardo Paoletti. "Le isole svolgono la necessaria funzione di integrare e non di sostituire il sistema di raccolta porta a porta – spiega –. Saranno utilizzabili dagli utenti Tari del Comune di Lerici 24 ore su 24". Si potranno utilizzare unicamente mediante tessera che ne permetterà l’apertura (dopo che saranno stampate e consegnate al Comune, da parte di Acam Ambiente) e saranno operative quando verrà installato il sistema di videosorveglianza. "Alla consegna della tessera agli utenti, si procederà dopo una comunicazione secondo tempi e modalità che saranno per tempo specificate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Presentati i "cassonetti intelligenti" per le nuove isole ecologiche del centro di Muggia

