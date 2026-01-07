conegliano si scatena a lodz e firma il tris in champions league haak e zhu ting risolutrici

Conegliano conquista la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di pallavolo femminile, battendo in trasferta l’LKS Commercecon Lodz con un netto 3-0. La squadra italiana ha mostrato solidità e determinazione, con prestazioni decisive di Haak e Zhu Ting. Un risultato importante per il cammino nel torneo continentale, che conferma il valore della formazione veneta.

Conegliano ha travolto l’LKS Commercecon Lodz con un perentorio 3-0 (25-14; 25-23; 25-13) e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Dopo l’agguerrita battaglia con Novara nell’ultima giornata di Serie A1, le Campionesse d’Europa si sono imposte di forza nella tana dell’arrembante compagine polacca e si sono confermate al comando della classifica generale del gruppo D: tre successi (8 punti), davanti alle turche dello Zeren Spor Ankara (due affermazioni, 7 punti) e alle tedesche del Dresda (una vittoria, 3 punti). Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale, riservata alle vincitrici dei cinque raggruppamenti (le seconde classificata e la miglior terza disputeranno un playoff), ma sarà fondamentale lo scontro diretto di ritorno con le anatoliche dopo il sudato sigillo al tie-break conseguito prima di Natale di fronte al proprio pubblico del Pala Verde di Treviso. 🔗 Leggi su Oasport.it

