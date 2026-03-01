Iran ucciso Khamenei Putin | Condoglianze diritto violato Nuovi attacchi a Teheran morto anche l’ex presidente

In Iran, un attacco ha causato la morte di Khamenei e dell’ex presidente. Putin ha espresso condoglianze, affermando che il diritto è stato violato. Nuovi attacchi a Teheran hanno provocato ulteriori danni e vittime. La situazione nel Medio Oriente si è intensificata con azioni militari senza precedenti, coinvolgendo gli Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

La tensione nel Medio Oriente è tornata alle stelle dopo una serie di attacchi militari senza precedenti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e Israele contro l’ Iran. In seguito a una massiccia offensiva aerea, fonti internazionali e media di Stato iraniani hanno confermato la morte del leader supremo, Ayatollah Ali Khamenei, mentre esplosioni e combattimenti continuano a scuotere la regione. La conferma ufficiale della sua uccisione e la risposta armata di Teheran hanno fatto temere un’escalation del conflitto con ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Le forze iraniane hanno lanciato attacchi missilistici contro basi statunitensi e obiettivi israeliani nei paesi del Golfo Persico, mentre le sirene d’allarme hanno risuonato in città come Tel Aviv. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

