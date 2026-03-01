Iran ucciso Khamenei Putin | Condoglianze diritto violato Nuovi attacchi a Teheran colpita la tv di Stato
In Iran, un attacco ha causato la morte di una persona vicino a Khamenei, mentre la televisione di Stato è stata colpita da nuovi raid. Il governo statunitense e israeliano sono coinvolti in operazioni militari contro l’Iran, che ha risposto colpendo basi americane in Bahrein, Qatar, Emirati Arabi e Kuwait. Il presidente russo ha espresso condoglianze per l’evento.
Attacco Usa-Israele sull’Iran. Teheran prende di mira le basi americane in Bahrein, Qatar, Emirati e Kuwait. Droni sull’aeroporto di Dubai: 4 feriti. Colpiti anche gli hotel di lusso Burj Al Arab e Fairmont. Un morto all’aeroporto di Abu Dhabi. Trump: “L’Iran minaccia di colpirci? Meglio che non lo faccia”. 13.52 “Nuovi attacchi”I Guardiani della rivoluzione hanno annunciato di avere dato il via alla settima e all’ottava ondata dell’operazione ‘Vera Promessa’, con attacchi su vasta scala. Lo riporta l’agenzia Mehr. 13.27 Tajani: “Tanti italiani da rimpatriare”Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, non ha nascosto la preoccupazione per il rientro in patria dei circa mille turisti bloccati in Medio Oriente dall’attacco all’Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Mosca condanna l'attacco che ha ucciso Khamenei e avverte sulle conseguenze regionaliPutin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Ayatollah Khamenei e la diplomazia russa denuncia l'attacco come violazione del diritto internazionale, avvertendo su rischi umanitari e nucleari ... notizie.it
#Iran – Formato il Consiglio ad interim in seguito alla morte di #Khamenei che, per legge, svolgerà le funzioni della Guida Suprema. I tre membri del Consiglio sono il presidente Masoud #Pezeshkian, il capo della Giustizia Gholam-Hossein #MohseniEjei x.com
