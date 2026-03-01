Iran ucciso Khamenei Putin | Condoglianze diritto violato Nuovi attacchi a Teheran colpita la tv di Stato

In Iran, un attacco ha causato la morte di una persona vicino a Khamenei, mentre la televisione di Stato è stata colpita da nuovi raid. Il governo statunitense e israeliano sono coinvolti in operazioni militari contro l’Iran, che ha risposto colpendo basi americane in Bahrein, Qatar, Emirati Arabi e Kuwait. Il presidente russo ha espresso condoglianze per l’evento.