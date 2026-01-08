Proteste in Iran Trump | Se Teheran ucciderà ancora colpiremo molto duramente

Le proteste antigovernative in Iran continuano da oltre una settimana, con un crescente bilancio di vittime. Donald Trump ha dichiarato che, in caso di ulteriori violenze da parte di Teheran, gli interventi degli Stati Uniti saranno severi. La situazione rimane tesa, mentre le tensioni tra le autorità iraniane e i manifestanti aumentano, evidenziando le complesse sfide politiche e sociali nel paese.

(Adnkronos) – Sale ancora il bilancio delle vittime delle proteste antigovernative in Iran, in corso ormai da 12 giorni. Nel giorno in cui nel Paese la rete internet è stata interrotta, e mentre il presidente Pezeshkian chiede la "massima moderazione" di fronte alle manifestazioni, ecco arrivare il nuovo monito di Trump, che promette di colpire . Dalle proteste del bazar alle minacce di Trump, come si racconta un Iran sempre sull'orlo di un crollo del regime; Alta tensione Usa-Iran, monito di Trump sulle proteste e avvertimento di Teheran; Proteste in Iran: gli Usa pronti a intervenire. Teheran: Trump deve stare attento; La crisi morde l'Iran, cortei e sette morti. Trump: interverremo. Proteste in Iran, Trump: "Se Teheran ucciderà ancora, colpiremo molto duramente" - Almeno 45 manifestanti, tra cui otto minorenni, sarebbero finora stati uccisi dalle forze di sicurezza iraniane nella repressione delle proteste iniziate alla fine di dicembre, denuncia l'ong ... Iran, proteste contro il governo in oltre 100 città: almeno 45 morti. Trump: «Pronti a colpire duramente» - «Questa non è l'ultima battaglia, Pahlavi sta tornando».

Iran, proteste contro il governo in oltre 100 città: almeno 45 morti. Trump: «Pronti a colpire duramente» - «Questa non è l'ultima battaglia, Pahlavi sta tornando». msn.com

Proteste in Iran, Trump: pronti a intervenire. Teheran: stia attento - "Se l'Iran sparerà e ucciderà in modo violento manifestanti pacifici, come sua abitudine, gli Stati Uniti accorreranno in loro soccorso. tg24.sky.it

In Iran le proteste non sono solo un’ondata di rabbia. Sono il risultato di anni di repressione, crisi economica e controllo totale sulla vita delle persone, aggravati da una nuova stretta del regime dopo il conflitto con Israele. Scioperi e manifestazioni attraversan - facebook.com facebook

Proteste in tutto l'Iran. Il regime gioca la carta dei sussidi, la piazza vuole far saltare il banco (di G. Belardelli) x.com

