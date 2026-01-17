Trump | Una nuova leadership per l' Iran

Da servizitelevideo.rai.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista recente, Donald Trump ha sottolineato la necessità di una nuova leadership per l'Iran. Secondo l'ex presidente, un cambio di guida potrebbe influenzare significativamente la situazione politica e regionale. Questa dichiarazione evidenzia l'importanza di un rinnovamento nel contesto iraniano, con possibili implicazioni internazionali. La discussione su un nuovo indirizzo politico rimane centrale nel dibattito globale sulla stabilità e il futuro del Medio Oriente.

19.50 "E' il momento di cercare una nuova leadership per l'Iran". Così Donald Trump in un'intervista a Politico. Khamenei è "colpevole della completa distruzione del paese e dell'uso di violenza a livelli mai visti prima". Il presidente Usa ha aggiunto che in Iran: "Dovrebbero concentrarsi sulla corretta gestione del paese, come faccio io negli Stati Uniti, e non sull'uccisione di migliaia di persone per mantenere il paese.Khamenei è un 'uomo malato'. Il suo paese è il peggior posto al mondo a causa sua". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Trump invoca la fine del regime di Khamenei: «È ora di cercare una nuova leadership in Iran» – La diretta 

Leggi anche: OpenAI annuncia una nuova leadership creativa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, da Trump minacce e realismo. E per ora accantona il cambio di regime; Iran, nuove sanzioni da Usa e G7. Generale pasdaran: «Taglieremo mano a Trump»; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'; Trump scettico su Pahlavi: Simpatico, ma non so se la sua leadership sarebbe accettata in Iran.

trump nuova leadership iranTrump, è il momento di cercare una nuova leadership per l'Iran - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invoca la fine del regime dell'ayatollah Ali Khamenei. msn.com

trump nuova leadership iranDonald Trump attacca: «È ora di cercare una nuova leadership in Iran» - Il presidente Usa: «Quest’uomo è un malato che dovrebbe governare il suo Paese correttamente e smettere di uccidere persone» «È ora di cercare una nuova leadership in Iran». stylo24.it

trump nuova leadership iranIran, Trump: “Continuate, aiuto in arrivo”, Groenlandia: “Scegliamo la Danimarca” mentre Trentini e Burlò tornano in Italia - Le ultime notizie dal mondo in diretta, dalle proteste in Iran alla crisi in Venezuela: mercoledì funzionari dell'amministrazione Trump incontreranno ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.