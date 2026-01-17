Trump | Una nuova leadership per l' Iran
In un'intervista recente, Donald Trump ha sottolineato la necessità di una nuova leadership per l'Iran. Secondo l'ex presidente, un cambio di guida potrebbe influenzare significativamente la situazione politica e regionale. Questa dichiarazione evidenzia l'importanza di un rinnovamento nel contesto iraniano, con possibili implicazioni internazionali. La discussione su un nuovo indirizzo politico rimane centrale nel dibattito globale sulla stabilità e il futuro del Medio Oriente.
19.50 "E' il momento di cercare una nuova leadership per l'Iran". Così Donald Trump in un'intervista a Politico. Khamenei è "colpevole della completa distruzione del paese e dell'uso di violenza a livelli mai visti prima". Il presidente Usa ha aggiunto che in Iran: "Dovrebbero concentrarsi sulla corretta gestione del paese, come faccio io negli Stati Uniti, e non sull'uccisione di migliaia di persone per mantenere il paese.Khamenei è un 'uomo malato'. Il suo paese è il peggior posto al mondo a causa sua". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
