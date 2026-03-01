Iran trasporto aereo in tilt | 19mila voli ritardati oltre 2.600 cancellati

In Iran, il settore del trasporto aereo sta vivendo un drastico rallentamento con circa 19.000 voli che sono stati ritardati e più di 2.600 cancellati. Si tratta della più grande interruzione globale del trasporto aereo dalla pandemia di Covid, causando disagi tra i passeggeri e le compagnie aeree coinvolte. La situazione ha interessato numerosi aeroporti del paese, creando un’improvvisa crisi nel traffico aereo locale.

(Adnkronos) – E' in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo, dai tempi della pandemia di Covid. Sono migliaia i voli delle principali compagnie aeree di Medio Oriente, Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti ritardati o cancellati, a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran, con chiusure dello spazio aereo in Iran, Iraq, Israele,.