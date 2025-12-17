Scioperi nel trasporto aereo caos a Fiumicino | oltre 100 voli cancellati più di 50 Ita Airways

Gli scioperi nel settore aereo a Fiumicino causano oltre 100 voli cancellati, tra cui più di 50 di Ita Airways, dalle 13 alle 17. Il caos riguarda sia partenze che arrivi, con ripercussioni significative sul traffico aeroportuale a livello nazionale.

© Feedpress.me - Scioperi nel trasporto aereo, caos a Fiumicino: oltre 100 voli cancellati, più di 50 Ita Airways Sono oltre 100 i voli in partenza ed in arrivo cancellati complessivamente, di cui oltre 50 di Ita Airways, all'aeroporto di Fiumicino, per via della serie di scioperi proclamata, a livello nazionale, dalle 13 alle 17, nel comparto aereo-aeroportuale. Le categorie coinvolte e le compagnie interessate La mobilitazione interessa piloti e assistenti di volo di Vueling ed Easy Jet, personale di terra.

Sciopero del trasporto aereo, mercoledì nero per i passeggeri: stop di 4 ore e disagi negli aeroporti - Una serie di scioperi nazionali che coinvolgeranno compagnie, servizi di handling e controllo del traffico aereo, con inevitabili ripercussioni su voli e passeggeri ... ilfaroonline.it

Sciopero del trasporto aereo, oggi stop di 4 ore dalle 13 alle 17 - Confermata la protesta di Ita Airways per rinnovo del contratto, piano industriale e stabilizzazione dei precari ... rainews.it

17 Luglio 2022 - Puglia - Caos nel trasporto aereo - Sciopero di 4 ore

In questa puntata di Start spieghiamo che cos’è il Mercosur, poi parliamo dell’ipotesi di un ticket di 2 euro per visitare la Fontana di Trevi e infine degli scioperi nel trasporto aereo. - facebook.com facebook

17/12/25 - sciopero trasporto aereo - dalle 13 alle 17 I voli potranno subire ritardi o cancellazioni. Contatta la compagnia aerea per info sul volo prima di recarti in aeroporto. Info on : scioperi.mit.gov.it/mit2/public/sc… x.com

