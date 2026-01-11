Proteste in Iran le Ong | il numero delle vittime sale a 466 Centinaia i giovani uccisi nei pressi dell' università
Le proteste in Iran continuano a causare vittime, con un totale di 466 morti secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency (Hrana). Tra le perdite più significative, si registrano centinaia di giovani uccisi nei pressi dell’università. La situazione rimane tesa, con la comunità internazionale che osserva con preoccupazione gli sviluppi di questa crisi.
Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran sale a 466: lo afferma l’agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana), citata dai media internazionali. Tra le vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. Lo riporta l’ong Iran Human Rights riferendo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
