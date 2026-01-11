Proteste in Iran le Ong | il numero delle vittime sale a 538 Centinaia i giovani uccisi nei pressi dell' università
Secondo l’agenzia Hrana, il numero delle vittime delle recenti proteste in Iran ha raggiunto 538, con centinaia di giovani uccisi nei pressi dell’università. La situazione resta tesa, mentre le autorità continuano a fronteggiare le manifestazioni di protesta. I dati evidenziano la gravità del conflitto e la difficile fase politica nel paese.
L’agenzia stampa degli attivisti per i diritti umani (Hrana) riporta che sono state uccise 538 persone in Iran nelle proteste. Tra queste, 490 manifestanti e 48 membri delle forze di sicurezza iraniane. Sono stati inoltre effettuati circa 10 mila arresti. Tra le vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda. 🔗 Leggi su Feedpress.me
