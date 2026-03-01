Iran sinistra all' attacco Schlein | ' Amica di Trump ma non sapeva niente

In Italia, la leader di un partito di sinistra ha commentato la situazione in Iran, definendo un’altra leader internazionale come “amica” di Trump, senza però conoscere i dettagli dell’accordo. Nel frattempo, nel Medio Oriente, si registrano tensioni crescenti, mentre a Roma la posizione politica si concentra a criticare il governo senza approfondire le cause della crisi.

Alta tensione in Medio Oriente ma a Roma il copione è sempre lo stesso: la sinistra subito pronta a trasformare la crisi internazionale nell’ennesimo atto d’accusa contro il governo. Dopo i raid di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, l’uccisione di Khamenei e la risposta militare del regime verso diversi Paesi del Golfo, il Partito Democratico (ma non solo) ha deciso di puntare il dito soprattutto contro Palazzo Chigi. La segretaria dem Elly Schlein ha firmato una lunga nota per attaccare Giorgia Meloni, aprendo con l’allarme per i connazionali rimasti bloccati nell’area: "Continuiamo a seguire con preoccupazione e angoscia la drammatica escalation in Medio Oriente, in cui sono rimasti bloccati anche molti cittadini italiani per cui siamo in apprensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

