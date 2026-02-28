Aggressione illegale Mamdani contro l' attacco all' Iran ma evita di criticare Trump

Il sindaco di New York ha espresso chiaramente il suo dissenso verso gli attacchi militari degli Stati Uniti contro l’Iran, condannando l’azione come illegale. Tuttavia, nel suo intervento, non ha fatto riferimenti diretti al presidente Trump, limitandosi a criticare le operazioni militari senza coinvolgere specifici esponenti politici. La dichiarazione si concentra sulla condanna degli attacchi, senza approfondire altri aspetti o responsabilità.

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha stroncato senza mezzi termini gli attacchi militari statunitensi contro l’Iran, ma non ha chiamato in causa direttamente il presidente Donald Trump. "Gli attacchi militari di oggi da parte di Stati Uniti e Israele segnano un'escalation catastrofica in un atto illegale di guerra di aggressione", le sue parole durante un suo intervento a Brooklyn. "Bombardare città, uccidere civili, aprire un nuovo teatro di guerra: gli americani non lo vogliono. Gli americani non vogliono un'altra guerra per ottenere un cambio di regime. Vogliamo una risposta alla crisi economica. Vogliamo la pace", ha aggiunto Mamdani. Insomma, Trump non è stato mai citato, forse per evitare uno scontro frontale, ma difficilmente le sue critiche passeranno inosservate dalle parti della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

