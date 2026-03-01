Iran primi segni di rivolta | a Galleh Dar rovesciata la statua dell’ayatollah Khomeini – Il video

In Iran, nelle strade di Galleh Dar, è stata rovesciata la statua dell’ayatollah Khomeini, un gesto che ha catturato l’attenzione dei media. Nel frattempo, si diffondono immagini di proteste antigovernative, mentre le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti proseguono con attacchi e scontri. Questi eventi segnano i primi segnali di una possibile rivolta popolare nel paese.

Mentre gli attacchi di Israele e Usa continuano verso Teheran nelle strade iraniane iniziano a comparire le prime proteste antigovernative. A Galleh Dar è stato rovesciato un monumento dedicato al fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, mentre le fiamme si alzavano dalla rotonda e gli astanti applaudivano. La morte di Khamenei ha messo in luce una profonda frattura nel paese, con la scomparsa improvvisa, sotto i raid, dell’uomo che ha governato per 36 anni. «La morte di Khamenei è la morte della tirannia religiosa e la fine del regime del Velayat e Faqih. È giunto il momento di instaurare la libertà e la sovranità del popolo iraniano». 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Khamenei rende omaggio alla tomba dell'ayatollah Khomeini(LaPresse) – La Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei sabato ha visitato il santuario del defunto leader della Rivoluzione islamica, l’ayatollah...

Iran, beffa al regime degli Ayatollah: hackerata la tv di Stato, parte l’appello alla rivolta di Pahlavi (Video)Domenica la televisione di Stato iraniana è stata colpita da un attacco hacker che ha interrotto le trasmissioni di diversi canali satellitari.