Iran beffa al regime degli Ayatollah | hackerata la tv di Stato parte l’appello alla rivolta di Pahlavi Video

Domenica, la televisione di Stato iraniana è stata temporaneamente interrotta a causa di un attacco hacker che ha colpito diversi canali satellitari. L’incidente rappresenta un episodio di tensione nei confronti del regime degli Ayatollah, suscitando anche l’appello alla rivolta da parte di Pahlavi. Questa azione evidenzia le sfide alla stabilità e alla comunicazione ufficiale in Iran, sottolineando l’importanza della sicurezza digitale nel contesto politico attuale.

Domenica la televisione di Stato iraniana è stata colpita da un attacco hacker che ha interrotto le trasmissioni di diversi canali satellitari. Al posto dei palinsesti abituali sono comparsi filmati delle proteste interne e messaggi dell’ex principe Reza Pahlavi, oggi in esilio, con appelli diretti alla mobilitazione popolare e inviti alle forze armate a schierarsi con i manifestanti. I canali coinvolti appartengono alla rete pubblica e si appoggiano al satellite Badr, infrastruttura chiave per la diffusione nazionale della parola del regime. Leggi anche «In Iran non c'è più nulla da perdere. Pahlavi è un simbolo, ma c'è chi nega la realtà per motivi ideologici». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, hackerata la tv di Stato: in onda l’appello alla rivolta di Reza Pahlavi e l’invito all’esercito a mollare Khamanei – Il video

Iran, la destra trentina sostiene la rivolta contro il regime degli ayatollah

La destra trentina ha espresso sostegno alla rivolta in Iran, evidenziando la lunga storia di restrizioni ai diritti fondamentali imposte dal regime degli ayatollah. La protesta nasce dalla richiesta di libertà e rispetto per le libertà civili, con cittadini, donne e uomini, che manifestano pacificamente contro le limitazioni imposte dal governo. Questa posizione sottolinea l’importanza di difendere i diritti umani ovunque nel mondo.

