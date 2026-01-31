Iran Khamenei rende omaggio alla tomba dell' ayatollah Khomeini

Sabato, Ali Khamenei ha visitato il santuario dell’ayatollah Khomeini a Teheran. La visita arriva in un momento di tensione crescente, con l’Iran che teme un possibile attacco militare da parte degli Stati Uniti. Anche l’Arabia Saudita ha espresso interesse a una possibile escalation. La presenza della Guida Suprema al mausoleo segna un gesto simbolico in un periodo di incertezza per il paese.

(LaPresse) – La Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei sabato ha visitato il santuario del defunto leader della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a Teheran, mentre nel paese crescono i timori per un possibile attacco militare statunitense, caldeggiato anche dall’Arabia Saudita, secondo fonti di stampa. La televisione di Stato iraniana ha mostrato le immagini di Khamenei che rende omaggio al suo predecessore e prega accanto alla sua tomba. La Guida Suprema, ritenuto un possibile obiettivo di un omicidio mirato statunitense, non appariva in pubblico, da due settimane. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

