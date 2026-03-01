Iran nuove esplosioni a Dubai | colonne di fumo sul porto

Questa mattina si sono verificati nuovi incidenti a Dubai, Doha e Manama, con colonne di fumo visibili nel porto di Dubai. Le esplosioni sono state causate dal lancio di missili provenienti dall'Iran, mentre nel frattempo sono in corso operazioni militari americane e israeliane contro la Repubblica islamica. La situazione si è sviluppata in un quadro di tensioni crescenti nella regione.

(Adnkronos) – Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall'Iran, all'indomani dell'inizio dell'attacco americano e israeliano contro la Repubblica islamica. Lo riferiscono testimonianze locali. Secondo la Cnn, i residenti di Dubai, svegliandosi, hanno segnalato la presenza di dense colonne di fumo nero sopra l'area portuale di Jebel Ali.

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme, esplosioni ad Haifa. Il regime: "Risposta schiacciante"

