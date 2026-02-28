Attacco preventivo di Israele e Usa all' Iran Colonne di fumo a Teheran sirene d' allarme a Gerusalemme esplosioni ad Haifa Il regime | Risposta schiacciante

Le forze israeliane e statunitensi hanno lanciato un attacco preventivo contro obiettivi in Iran, con esplosioni registrate a Haifa e colonne di fumo a Teheran. A Gerusalemme sono state attivate sirene d'allarme, mentre il regime iraniano ha promesso una risposta

Attacco preventivo all'Iran da parte di Israele. «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano », ha affermato a stretto giro Donald Trump in un video pubblicato su Truth, dopo che già il WSJ aveva anticipato che l'operazione fosse congiunta. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. A Gerusalemme sono invece partite le "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità. Attivata anche l'allerta massima sui cellulari, per la prima volta dopo mesi.