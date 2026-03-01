iran missili contro la portaerei americana incendio alla base navale di abu dhabi

Due attacchi hanno colpito oggi la regione: una portaerei americana è stata raggiunta da quattro missili balistici, secondo le Guardie della Rivoluzione iraniane, mentre un incendio si è sviluppato presso una base navale di Abu Dhabi. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni, e le autorità coinvolte non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione.

"La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici". Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione, il corpo che riunisce i pasdaran, fedelissimi agli Ayatollah. Che hanno poi avvertito che "la terra e il mare diventeranno sempre più il cimitero degli aggressori terroristi". La portaerei americana presa di mira si trova nel Golfo Persico. Poco prima un attacco con due droni iraniano contro una base navale di Abu Dhabi ha causato un incendio ma non ci sono vittime, ha reso il Ministero della Difesa dell'emirato arabo. I velivoli senza pilota hanno colpito un paio di container in un magazzino della base navale che hanno preso fuoco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

